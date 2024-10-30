‘Savaş makinesi’ni kim durdurur?

Gazze’de göz göre göre insanlar, daha doğrusu ‘insanlık’ ölüyor ve bazı ‘insan’lar da bu zulmü, bu haksızlığı, bu kıyımı seyrediyor.

Elbette Gazze başta olmak üzere dünya üzerindeki her türlü zulme itiraz eden insanlar da var. Başka pek çok konuda haklı olarak eleştirdiğimiz Avrupa ve genel anlamıyla Batı dünyası; Gazze’deki zulme itiraz etme noktasında “İslâm dünyası”ndan daha önde görülüyor.

Bunca perdeleme, kasıtlı propaganda ve karalamalara rağmen insanlığın ölmediğin gösteren güzel haberler de var. Biri şöyle: “Mayıs ayındaki eylemde 70 tutuklama ile gündeme gelen ABD’deki Şikago Sanat Enstitüsü Okulu öğrencileri İsrail’in Gazze’ye saldırılarını yeniden protesto etti. Ders saatlerinde okul binasının dışına ‘Savaş Makinesi ABD’yi Durdurun’ yazılı bir pankart asan 200’den fazla öğrenci İsrail ile ticarî ilişkilerin kesilmesi ve ateşkes çağrısında bulundu. (...) Kısmen Filistin Kurtuluşu İçin Öğrenciler Hareketi tarafından organize edilen protesto sırasında bisikletli polislerin öğrencileri çevrelediği görüldü. Polisle çatışmaya girmek istemeyen protestocular, okulun önünde attıkları sloganların ardından halka açık bir parka doğru ilerledi. 200’den fazla kişinin katıldığı protestoda öğrencilerin yanı sıra öğretim görevlileri ve çalışanlar da yer aldı. Protestocular eylemde ABD’nin Gazze’deki savaşa verdiği malî desteği kınayan pankartlar taşıdılar, İsrail’e ateşkes çağrısında bulundular. Perşembe günkü protesto Mayıs ayında yine okulda düzenlenen ve yaklaşık 70 öğrencinin tutuklanmasına yol açan, bütün dünyada yankı uyandıran Filistin yanlısı protestonun ardından geldi. Son bir yıldır ABD’deki üniversitelerde Filistin’e destek gösterileri sürerken, Amerikan polisi de İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının son bulması ve İsrailli şirketlerle yapılan ticaretin kesilmesi çağrısında bulunan öğrencilere uyguladığı sert müdahalelerle gündeme geliyor.” (karar.com, 26 Ekim 2024)

Amerika için uygun görülen slogan gerçeğe işaret ediyor: “Savaş Makinesi ABD”

Bu tabir dünyanın her yerinde sadece kendi hakkını savunan, bu uğurda başkalarına haksızlık yapmaktan geri durmayan Amerika’yı ve onun gibi “büyük devletler”i en iyi şekilde anlatmış oluyor.

Amerika’nın “Savaş Makinesi” olduğu noktasında pek ihtilâf yok. Muhtemelen ABD idarecileri de bu tabirden, bu isimlendirmeden memnun olmuştur. Esas mesele “Savaş Makinesi Amerika”yı nasıl ve kimin durduracağıdır. Şu anki dengelere bakıldığında bu savaş makinesini durdurmanın kolay olmadığı söylenebilir. Fakat ‘insanlık’ ve ‘insaniyet’ biraz daha uyanır ve hep birlikte itirazlarını dile getirebilirse bu ‘Savaş Makinesi’nin de susturulması mümkün olur.

Keşke Türkiye’yi idare edenler ve hatta “İslâm dünyası”nın liderleri, siyasetçileri, idarecileri ve STK temsilcileri dünyadaki “insaniyeti temsil eden”lerle bu noktada birlik olsa ve Amerika’nın temsil ettiği “Savaş Makinesi” olma anlayışını susturabilse...

Dua edelim de öğrencilerin açtığı bu çığır destek bulsun ve her yerdeki ‘savaş makineleri’ susturulsun.

