Kitapta da israf mı?

Çok güzel işlerin sonunu da ‘çok kötü’ hale getirmek hususunda bizimle yarışabilen yok gibi. Öğrencilerin ders kitabı ihtiyacını karşılamak için yıllar önce güzel bir adım atıldı ve ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Gel zaman git zaman, bu işin de neticesinde ‘arıza’lar ortaya çıkmaya başladı. Konu ile ilgili haberde şöyle bilgiler var: “Öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının çoğu, özel okullarda kullanılmadan geri dönüşüme gidiyor. 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren ders kitapları, bakanlık tarafından öğrencilere ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, 2003-2021 yılları arasında 3 milyar 550 milyon ders kitabı dağıtımı yapıldı. Fakat eğitimciler, bu kitapların çoğunun hiç kullanılmadan geri dönüşüme gittiğini söyledi. Bu yılın başında bakanlık tarafından tüm öğrencilere 153 milyon ders kitabı dağıtıldı. Millî Eğitim Bakanlığı, bu kitapların hazırlanması ve basımı için bir yayıneviyle anlaşıyor. Kitabın içeriğinin hazırlanması yayınevine bırakılıyor. Basımı yapılan kitaplar, yetkili kişilerce tüm okullara gönderiliyor.

“Devlet okullarında, devletin dağıttığı kaynak kitapların kullanılması zorunlu. Özel okullarda ise böyle bir zorunluluk bulunmuyor. (…) Bu nedenle özellikle özel okullarda, söz konusu kitaplar çoğunlukla hiç kullanılmadan geri dönüşüme gidiyor. Dağıtılan ders kitaplarının, geri dönüşüme kazandırılması ise bakanlık tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılının sonunda başlatıldı. (…) Devlet okullarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihaleyi kazanan firma, kitapları satın alıyor. Özel okullar kitapları, anlaşmalı oldukları firmaya belli bir ücret karşılığında veriyor. Böylece özel okullar da bütçelerine ek gelir getirmiş oluyor. Bursa’da faaliyet yürüten (...) firma sahibi, Bursa’daki devlet okullarında bir yılda kullanılmış ve kullanılmamış 2 bin ton kitap çıktığını söyledi. Özel okuldan (ise) genellikle kullanılmış kitaplar geliyor ama devletin verdiği hiç kullanılmadan geri dönüşüme giden kitaplar da var.” (gazeteduvar.com.tr, 31 Ekim 2022)

Ders kitaplarından sonra ‘yardımcı ders kitapları’nın da ücretsiz verilmesine başlandı. Milli Eğitim Bakanlığının açıklaması şöyle: “2022-2023 eğitim öğretim yılında 2-12. sınıf düzeylerinde 91 çeşitten oluşan 100 milyon yardımcı kaynağın baskı ve dağıtımı büyük oranda tamamlanmış, 12 Eylül itibarıyla okullarımızda öğrencilerimize ders kitaplarıyla birlikte verilmek üzere tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.” (AA, 24 Ağustos 2022)

Nasıl bir ‘ders kitabı’dır ki ‘yardımcı ders kitabı’na da ihtiyaç duyuluyor. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Hem dünya alem bir kitabı 3 ya da 5 yıl kollanabiliyorsa, bizde niçin en fazla bir yıl kullanılıp sonra kitaplar ‘hurda’ya veriliyor. Biz çok akıllıyız da dünya akılsız mı?

Öğrenci kitaplarındaki israfa hemen son vermek durumundayız. Yıl sonunda sağlam kitaplar toplanıp, bir sonra sene yeniden kullanılmak üzere muhafaza edilmeli vesselam.

