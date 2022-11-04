Kötü, her yerde kötü

Sigara alışkanlığı ile başlayan ve sonu büyük ihtimalle alkol alışkanlığına giden yolun kötü bir yol olduğu ‘elif-be’ ya da ‘a, b, c’yi öğretir gibi çocuklarımıza erken yaşlarda öğretmek gerekiyor.

Bu hepimizin imtihanı ve bu kötü alışkanlıklara karşı birlikte, el ele vererek mücadele edebiliriz.

Uzmanların da ifadesine göre en iyisi ve en önemlisi bu kötü alışkanlıklara hiç başlamamak. Yoksa başladıktan sonra bu alışkanlıkları terk etmek bin kat daha zor. Sigara alışkanlığını bırakmak isteyip de bırakamayan milyonlarca kişi yok mu? O halde bu kötü yolu en başta kapalı tutmak için çalışılmalı.

ABD’de yapılan bir araştırmada, 20 ila 49 yaş arası grupta her 5 ölümden 1’nin aşırı alkol kullanımıyla bağlantılı olduğu belirtilmiş. İlgili haber özetle şöyle: “Amerikan Tabipler Birliği’ne ait aylık açık erişimli tıp dergisi JAMA Network Open’da yayınlanan araştırmada, ülkedeki aşırı alkol kullanımıyla ilgili ölümlere dikkat çekildi. Araştırmada, 20 ila 49 yaş aralığı grubundaki ölümlerin 5’te 1’inin aşırı alkol tüketimiyle ilgili olduğu belirtilirken, 20-64 yaş aralığında ise ölüm oranının her 8 kişide 1 olarak tespit edildiği kaydedildi. Araştırmaya öncülük eden Dr. Marissa Esser, alkol kullanımına atfedilen ölüm oranlarının eyaletlere göre değiştiğini ancak alkol tüketiminin ulusal çapta önlenebilir ölüm sebeplerinin başında geldiğine dikkat çekti. Esser, araştırmada 2015 ile 2019 arasında eyalet ve ulusal çapta ölüm verilerinin baz alındığını kaydetti. Alkollü araç kullanımı, alkol zehirlenmesi ve karaciğer hastalığı gibi alkolle bağlantılı diğer etkilerine bakıldığını ifade eden Esser, verilerin son 10 yılda alkol kullanımıyla ilgili ölümlerin arttığını gösterdiğine işaret etti. Esser, ‘Eyaletler ve yerel yönetimler, alkolün mevcudiyetini ve erişilebilirliğini azaltmak ve fiyatını artırmak için kanıta dayalı stratejiler kullanarak erken ölümleri önleyebilir’ önerisinde bulundu. Esser, alkol ürünlerinde vergileri arttırmanın veya satışlara kısıtlama getirmenin bu stratejiler arasından değerlendirilebileceğini ifade etti.” (AA, 2 Kasım 2022)

5 ölümden birinin alkol bağımlılığıyla ilgili olması her halde tehlikenin büyüklüğünü gösterir. Acaba ülkemizdeki durum nedir? Geçenlerde bir uzman, alkol alışkanlığının da dahil olduğu ‘kötü alışkanlıklar’ sebebiyle toplumun büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu ifade etmiş ve çare olarak da bu ‘salgına’ karşı “50 yeni hastahane” açılmasını teklif etmişti. Neredeyse her ile bir hastane açılması anlamına gelen bur çağrı, tehlikenin hafife alınmamasını akla getirmiyor mu?

Eğer durum böyle ise, Türkiye’yi idare edenlerin ‘her şey yolunda’ şeklindeki tavırlarından ne anlamak lazım? Böyle bir tehlike, topluma ve cemiyete ‘ekonomik kriz’lerden daha fazla zarar vermez mi?

ABD’deki uzmanların “alkolün mevcudiyetini ve erişilebilirliğini azaltmak ve fiyatını artırmak” gibi teklifleri gündeme taşıması, “akıl için yol bir” ve “kötü her yerde kötüdür” tespitini tasdik etmiş olmuyor mu?

Dünyayı tehdit eden bu kötülüklere, dünyadaki bütün “iyi insanlar”la birlikte karşı konulmalı vesselam.