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6 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Sonsuz güzelliğin izdüşümü: Sanat

05 Mart 2020, Perşembe 23:00
Genç Yorum dergisi Mart sayısında “San’at ve insan” kapak konusuyla okurlarıyla buluşuyor.

Genç Yorum dergisi 187. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “San’at ve insan” başlıklı Mart sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

“San’at nedir/ne içindir? İnsanın san’atla ve san’atsal üretimle olan ilişkisi. İnsanlık tarihinde san’atın anlamı ve değeri. San’atın hakikati. Bediüzzaman’ın san’at bakışı. Son yüzyılda san’atın geldiği nokta” gibi konuların yer aldığı Mart sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle:

Edibenur Üner: “Artık her şey san’at mı?”, Caner Kut: “Bediüzzaman’ın san’at bakışı”,

Melike Nursultan Akkaya: “Beşer taşar”, Nuriye Sultan Kostak: “San’at olma neş’esi!”,

Hümeyra Titer: “Hakikî san’at”

Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

San’at konulu kapak dosyası bağlamında, “İslâm geleneğinde hat san’atının yeri, günümüzde hat san’atının durumu. San’atkâr olmak neyi gerektirir ve san’at insana ne katar?” gibi konuların konuşulduğu, Hattat Bilal Badat ile Melike Nursultan Akkaya’nın gerçekleştirdiği röportaj Genç Yorum okurlarını bekliyor.

Her ay olduğu gibi

Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda “Ceviz ağacı zararlı mı?” ve “Bediüzzaman Said Nursî’nin kız kardeşi “Hanım” başlıklı muhtevalarla; Handenur Yaşar, Yeşil Yorum’da “Tahammülü olmayan okumasın” başlıklı çalışmasıyla ve Kln. Psk. Banu Arslan 2 Soruda Psikoloji köşesinde “Sosyal Fobi” ve “Anti-sosyal Kişilik Bozukluğu” kavramlarının tanımı ile yer alıyor. Feyzanur Elif Mutlu, Çedile Hanım sayfasında “Bir gece yarısı operasyonu”; Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “İstanbul randevusu”; ve Dr. Bahri Tayran Haydi Bilime köşesinde “Dabbetü’l-Arz ve Negaf” başlıklı yazılarıyla Genç Yorum’da.

Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Yılmaz Tokdemir’in derlediği Haber Yorum ve İsmail Okur editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum okurlarını bekliyor.

Keçeli’de bu ay

Orijinal ve ilgi çekici içerikleriyle Keçeli’de bu ay: Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Mimar Sinan” kitabının tanıtımıyla; Edibenur Üner, Her Telden’de “AKUT Güvendeyim”,  “Herkes için sanat” haberleri ve Sinematograf köşesi ile; Şüheda Kale Hayâlnâme’de “Üç suale tek cevap” yazısıyla; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “Prezi” hesabının tanıtımıyla ve Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Öğrenci işinde +1 farkı” çalışmasıyla yer alıyor. Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Her şey O’ndandır” derken, Merve Yavuz Heybe’de “Sevilla’da 24 Saat” başlığıyla gezi notlarını aktarıyor.

Başka neler mi var?

Çizi-Yorum sayfasında Beyza Yalçın çizgileriyle yer alırken, Şiir sayfasında Muhammet Baran Aslan “Molla Said” şiiriyle Bediüzzaman’ı anıyor. Anlamlı Yorum’da Osman Yiğit “Güneş’in en sevdiği gezegen” ve Farklı Yorum’da Mustafa Eren Bozoklu “Hürriyetin tarihi 2” başlıklı yazılarıyla Genç Yorum okurlarını bekliyor.

Okunma Sayısı: 156
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