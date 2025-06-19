Mahmut Ustaosmanoğlu dualarla yâd edilecek

BÜYÜK İSLAM ALİMLERİNDEN, İSMAİLAĞA CEMAATİNİN ÖNDE GELEN HOCALARINDAN, NAKŞİBENDİ TARİKATİ ŞEYHİ MERHUM MAHMUD USTAOSMANOĞLU İÇİN, HATİM VE ANMA PROGRAMI DÜZENLENİYOR.

Merhum Mahmut Ustaosmanoğlu, bir anma programı ile yâd edilecek. Vefatının üçüncü yıl dönümüne denk gelen programın çok sayıda davetlinin teşrifiyle icra edileceği duyuruldu. Mahmut Efendi Vakfı tarafından yapılan açıklamada, bu etkinliğin yalnızca bir anma değil, aynı zamanda hatim geleneğini devam ettirme amacı taşıdığı belirtildi. Program 22 Haziran 2025, Pazar günü, saat 16:00’da Mahmut Efendi Cami-i Şerifi ve Külliyesi, Çavuşbaşı/Beykoz adresinde icra edilecek İstanbul-Yeni Asya

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