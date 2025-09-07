İktidar akılla bağını kopardı

Hukukçu Ümit Kardaş, Türkiye’de seçim hukukunun anayasal düzlemde yok sayıldığını belirterek eleştirilerde bulundu.

Kardaş, Yüksek Seçim Kurulu’nun kesinleştirdiği seçim sonuçlarının, iktidarın araçsallaştırdığı bir mahkeme eliyle iptal edilmesinin Cumhur İttifakı’nın “çıplak şiddet” uyguladığını gösterdiğini söyledi. Kardaş, “Türkiye’nin içine düşürüldüğü durumun vahameti anlatılır gibi değil. Bazı kesimler soyut devlete akıl izafe ederler. Her kötüye gidişte devlet aklı devreye girer, gidişatı düzeltir. Aslında hiçbir şey değişmez, çivisi çıkan düzenin şekli de olsa anayasal yapısı devam eder ancak statüko kendini yeniden ve daha canlı üreterek yoluna devam eder. Acı olan hukuk düzeninin temeline dinamit koyan ve sadece AKP’ye ve onun liderine yarayacak, CHP’yi ve ülkenin geleceğini yok edecek bu tuzağa eski CHP kadrolarının destek verip, ortak olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi