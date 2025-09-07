"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Kavgayı bırakın, karnı aç çocuklara bakın

07 Eylül 2025, Pazar 12:45
Karar yazarı Akif Beki, okulların açılmasına günler kala kaleme aldığı yazısında, milyonlarca öğrencinin bir öğün yemek probleminin siyaset tartışmalarının gölgesinde bırakılmasını eleştirdi.

Okullarda yemek verilsin - “Ders zili çalacak ama mideler de zil çalacak”

 

“Aç çocuklarımızın karnını doyurmak, siyaset mühendisliği ve kontrollü muhalefet projesiyle iktidarın ömrüne ömür katmaktan daha mı önemsiz?” diye soran Beki, hükümetin “yüksek gelirli ülkeler ligine çıkma” iddiasını hatırlatarak, “Bu sene okullarda bir öğün yemek veremeyecek kadar fakir bir ülke miyiz?” ifadelerini kullandı.

