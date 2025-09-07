Dünyada gıda fiyatları durağan, Türkiye’de artışta!

Küresel gıda fiyatları, Ağustos ayında yatay bir seyir izlerken, Türkiye’deki gıda enflasyonu bu trendin aksine yüzde 3’ü aşarak dünyadan ayrıştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünya gıda fiyatları endeksi sadece çok sınırlı bir yükseliş gösterdi. Ancak TÜİK verilerine göre, Türkiye’de gıda enflasyonu aylık bazda yüzde 3,02, yıllık bazda ise yüzde 33,28 olarak kaydedildi. Öte yandan Türk-İş’in açıkladığı mutfak enflasyonu verileri, aylık yüzde 2,64, yıllık ise yüzde 41,46 olarak hesaplandı. Haber Merkezi

