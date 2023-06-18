53 kişi hâlâ kayıp

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili vuran 6 Şubat depremlerinin üzerinden dört aydan fazla zaman geçmesine rağmen hala akıbeti belli olmayan yüzlerce kişi var. Hatay Antakya’da bulunan, 250 konutlu Rönesans Rezidans’ta da 53 kişi hala kayıp.

Bölgedeki enkazlar ise ihale usulüyle şirketlere devrediliyor. Kayıplarını arayan aileler ise duruma tepkili. Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre; Kayıp Esra İlhan’ın ablası Gizem Ohcak, “DNA sonuçlarından hâlâ bir şey çıkmadı. Uzun süreler alabileceği söyleniyor. Hiçbir yerde yoklar. Rönesans’ın enkazının bir kez daha incelenmesini istedik ancak kimseye sesimizi duyuramadık. Sadece ‘bekleyin’ diyorlar, beklemekten yorulduk” diye konuştu. Ablası, eniştesi ve iki yeğenine ulaşamadığını belirten Pınar Doğan Kılıç, “Kardeşim Şengül (43), eşi Aydın (51) ve çocukları Demir ve Güney Sabri’den haber alamıyoruz. Deprem bölgesi unutulmaya başlandı. Savcılığa da emniyete de başvurdum. Her kurum başka yerlere yönlendiriyor” dedi. Haber Merkezi

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