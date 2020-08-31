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31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

65 yaş üstünden idarecilere sitem: Ayrımcılık bizi korumadı

31 Ağustos 2020, Pazartesi
FACEBOOK’TA BİR ARAYA GELEN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAZILAN YAZIDA KORONAVİRÜSÜ TEDBİRLERİ ELEŞTİRİLDİ. “65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR, SİZİN ‘SAYGIDEĞER VE KORUNMAYA MUHTAÇ BÜYÜKLERİNİZ’ DEĞİL, ÜLKENİN EŞİT, REŞİT VE TECRÜBELİ VATANDAŞLARIYIZ. AYRIMCILIK BİZİ KORUMADI, KORUYAMAZ” DENİLDİ.

28 bİn üyesi olan “65 Yaş Üstü” Facebook grubu tarafından yazılan “65 Yaş Üstü Sosyal Medya Grubu Manifestosu” başlıklı yazıda koronavirüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili kısıtlamaları eleştirildi. Gazeteduvar’daki habere göre “Ne kadar süreceği kestirilemeyen salgına karşı sürdürülebilir, herkese eşit, bilimsel ve akılcı tedbirler istiyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlar hâlâ çağdışı ne işe yaradığı belirsiz yasaklar, polis ve ceza tehdidi altında yaşıyor” ifadeleri kullanılan manifestoda, toplumda 65 yaş üstüne karşı nefretin arttığı, eşit vatandaş olarak yaşama hakkının ihlâl edildiği belirtildi.

‘YAŞARKEN ÖLÜ MUAMELESİ GÖRMEK İSTEMİYORUZ’

Salgının en çok 65 yaş üstü kişilerin ölüme yol açtığı hatırlatılan manifestoda “Ama yaşarken ölü muamelesi görmek istemiyoruz. Medeni hak- larımızı kullanma yetisine sahip değilmişiz gibi vesayet altında tutulmaya hayır diyoruz. Virüsün bulaşma sebebinin yaş almış insanlar olduğu algısını oluşturdu, bizi yaşamdan soyutladı ve tarifi imkânsız rencide etti. Bu kararları alanlara ve ülkede demokrasi mücadelesi verdiğini iddia edenler dahil, bu kararlar karşısında susanlara soruyo- ruz: Aylarca en mahrem ihtiyaçlarınızı karşılamak için bile kolluk kuvvetlerine muhtaç bırakılmak; pazardan sebze-meyvenizi, fırından ekmeğinizi almanızın yasaklanması nasıl bir şey biliyor musunuz? Hapsedildiğiniz daracık evde yürüyememekten kaslarınızın erimesini seyrettiniz mi, kalp krizi, felç ve daha birçok hastalık tehdidi altında bitmeyen günleri saydınız mı hiç? Reva mıdır, nasıl yaşayacağımızı valilerin keyfiyetine bırakmak, hangi şehirde hangi yasağa tabi olduğumuzu bile kestirememek, herkese tatil kredileri dağıtılırken atacağımız her adımda izine tabi olmak?” ifadelerine yer verildi.

Yaş almış insanların üretkenliğini köreltmeyin

Gereklİ olacak bütün tedbir ve kısıtlamalar bütün vatandaşlara eşit şekilde uygulanmalı ve sürdürülebilir olmalıdır. Biz 65 yaş üstü vatandaşlar, sizin “saygıdeğer ve korunmaya muhtaç büyükleriniz” değil, ülkenin eşit, reşit ve tecrübeli vatandaşlarıyız. Ayrımcılık bizi korumadı, koruyamaz. Bizi korumak isteyenlere önerilerimiz şunlar: En düşük emeklilik maaşını derhal asgarî ücret düzeyine çıkarın; Önleyici sağlık hizmetlerini mahallemize taşıyın, sağlık hizmetlerini ulaşılabilir ve parasız yapın; Mahallelerimizde sosyalleşebileceğimiz, bilgi ve yeteneklerimizi geliştirebileceğimiz, danışma hizmeti görebileceğimiz merkezler açın. Yaş almış insanların üretkenliğini köreltmeyin, destekleyin. Bütün ileri toplumlarda ve ülkemizde giderek yaş almış insanlar nüfusun önemli ve aktif bir çoğunluğunu oluşturuyor. Ömür boyu eğitim programları hazırlayın; Huzurevleri kapalı hapishanelere döndü. Akıl almaz yasakları kaldırıp hem çalışan hem de kalanların yaşama şartlarını düzeltin. Unutmayın bu yasakçı zihniyetin failleri yarın aynı zihniyetin kurbanları olacak.

 

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