BRICS bildirisi: Gazze’de koşulsuz ateşkes sağlansın, İsrail tüm Filistin topraklarından tamamen çekilsin

BRICS zirvesi ortak bildirisinde, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesi ve Gazze’de koşulsuz ateşkes sağlanması istendi.

AA

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