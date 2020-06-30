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1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

AKP çözülüyor, top muhalefette

30 Haziran 2020, Salı 22:00
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP’nin içinde bulunduğu durumu Murat Sabuncu’ya değerlendirdi.

Bekir Ağırdır, AKP’ye oy desteğinin azaldığını, partinin yeni seçmen kitlelerinden oy alamadığını özellikle de metropollerdeki AKP seçmeninde bir çözülme görüldüğünü söyledi. AKP’den kopan seçmenin gri alanda beklediğini dile getiren Ağıdır, partinin entelektüel kapasite ve siyasî maharet konusunda bir sıkışma içerisinde olduğunu ifade ederek, “AK Parti’nin çaydanlığı fokurduyor ve bakıldığı zaman AK Parti de paniklemiş durumda. Tepkisel davranıyor. Yeni bir strateji veya vizyon geliştiremiyor. Ama bundan sonra ne olacağı sadece AK Parti’den çözülme ile ilgili değil, muhalefetin veya diğer partilerin ne üreteceğine de bağlı. Henüz ne olacağı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil” dedi. Ağırdır, Z kuşağı tartışmaları için de “Anaokulundan itibaren bu ülkede farklı dillerin ve kültürlerin var olduğunu ve aynı zamanda nasıl bir hayattan mahrum kaldığını gören, hayattaki hayalleri güçlü, öfkeli gençler var” diye konuştu.

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