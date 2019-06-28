AKP’li vekilden TRT’ye Öcalan tepkisi

TBMM Genel Kurulunda TRT’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan ile röportaj yapması konusunda tartışma yaşandı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin TRT’nin programlarına isim davet ederken kademe kademe herkesten izin alamayacağını belirterek, Öcalan’a mikrofon uzatılması konusunda önceden izin alınması gerektiğini dile getirdi. “Böylesine önemli bir konuda bence muhakkak sormalıydı” diyen Zengin, “Haber yayıncılığı bu şekilde olamaz. TRT, kırmızı bültenle aranan birine mikrofon uzatamaz. Belki başka haber kanalları istiyorsa bunu yapabilir, ama TRT bunu yapmamalıdır. Bu nedenle biz de bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu. AA

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