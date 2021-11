Aylık mutfak masrafı 675 TL arttı

Türk-İş’in kasım ayı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 10 bin 396 liraya yükseldi. Aylık mutfak masrafı ise 675 TL arttı, açlık sınırı 3192 liraya çıktı. Mutfak enflasyonu ise yüzde 27’ye dayandı.

gazeteduvar’ın haberine göre, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), kasım ayına ilişkin ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ araştırmasını yayımladı. Buna göre, 2021 yılının ilk gününden itibaren aylık 2.825,90 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret halen açlık sınırının altındadır. Asgarî ücret ile bir kişinin yaşama maliyeti tutarı arasındaki fark her geçen ay artmaktadır. Türk-İş’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Kasım 2021 itibariyle şu şekilde gelişti: *Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgarî harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 3,18 oranında artış gösterdi. *Yılın ilk on bir ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 23,23 oranında gerçekleşti. *Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 26,82 oldu.

