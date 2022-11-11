AYM sendikaları dinleyecek

AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu için üç büyük sendikayı dinleyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde geçen şubat ayında kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı öğretmenler aylardır alanlarda, sokaklarda ve iş yerlerinde eylem düzenledi.
14 eğitim sendikası kanuna karşı ortak hareket etme kararı aldı ve 2 Kasım’da iş bıraktı. Cumhuriyet Halk Partisi, kanunu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. CHP’nin iptal talebini esastan görüşecek olan Yüksek Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip üç sendikayı sözlü olarak dinlemeye karar verdi.
Haber Merkezi