Bağcılar - Matbaacılar Sitesi'nde yangın çıktı: 1 kişi öldü

Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan ve bir kişinin öldüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

100. Yıl Mahallesi'ndeki Matbaacılar Sitesi'nde içerisinde kimyasal maddeler bulunduğu öğrenilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü, iş yerinde bulunan Atakan Kapcan öldü. Kapcan'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş yerinde soğutma çalışması yaptı. Valilikten açıklama İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bağcılar'da Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi’nde, içinde kimyasalların bulunduğu iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." AA

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