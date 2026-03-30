Başakşehir'deki trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 16 polis yaralandı

İstanbul Valiliği, Başakşehir'de polis memurlarını taşıyan servis aracının karıştığı kazada 1 polis memurunun şehit olduğunu, 1'i ağır 16 polis memurunun yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptığı belirtildi.
Açıklamada, "Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1'i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.
