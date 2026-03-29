İktidarın tehditlerine boyun mu eğeceksiniz?

CHP Genel Başkan Özgür Özel, Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “Benim Adım Özgürlük ‘Sanatın, Sözün ve Özgürlüğün Buluşması’” programına katıldı.

Türkiye’de hür düşüncenin geçmişte olduğu gibi bugün de baskı altında olduğunu öne süren Özel, şunları kaydetti: “Bu baskıya teslim olacak mıyız? Yoksa direnecek miyiz? ‘Başıma bir şey gelir.’ diye susan gazetecilere soruyorum. Konuşana, yazana, mücadele edene, arkadaşlarına sahip çıkana, gerekirse gidip hapiste yatana değil. Ama bu sisteme karşı susanlara söylüyorum. Gitmekte olan bir iktidarın tehditlerine boyun mu eğeceksiniz? Yoksa kaleminizi savunacak mısınız?” AA

