DEVA Partili İdris Şahin, Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi’ndeki düzenlemeyi yetersiz bularak, adalete erişimin giderek zorlaştığını söyledi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi düzenlemesiyle sulh ceza hakimliklerinde görülen tekzip, idarî para cezasına itiraz, internet yayın içeriğinden çıkarma başvurularına ilişkin vekalet ücreti uygulamasında yapılan değişikliğin önemli olduğunu, ancak adalete erişim konusunda daha kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Şahin, hak arama hürriyetinin mâlî külfetle sınırlandırılamayacağının altını çizdi. Hak arama hürriyeti güvence altına alınmalı Şahin şunları söyledi: “Düzenleme yapıp sonra onu bozarak adaleti yapboz tahtasına çevirdiniz. Devletin aslî görevi, vatandaşı mahkeme kapısından çevirmek değil; hak arama özgürlüğünü gerçek anlamda güvence altına almaktır. Vatandaşın hakkını aramasını mali külfetle bastıran bu anlayış kökten değişmedikçe, hukuk devleti iddiası sadece kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur. Adalet, iktidarın siyasî iklimine veya keyfine göre daraltılacak bir oyun alanı değildir.” Ankara - Anka

