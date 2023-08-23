Çanakkale'deki orman yangını devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına sabah saatleri itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 helikopterle havadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

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Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiperane mücadelesi de aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında, bölgedeki 9 köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ile iş makinesi sevk edildiğini belirtti.

Bölgedeki 9 köyde toplam 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun."

Sağlık Bakanı Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini açıkladı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.

Yangından 83 kişinin etkilendiğini ifade eden Koca, 14 kişinin ambulanslarla 48 kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığını belirtti.

Tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 kişi olmak üzere, 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını aktaran Bakan Koca, "Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.