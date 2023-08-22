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23 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

'Çanakkale'deki yangın şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor'

22 Ağustos 2023, Salı 21:00
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkezde çıkan orman yangınının, Kepez beldesi başta olmak üzere Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerlediğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, Çanakkale'deki orman yangına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugün ülke genelinde 29 orman yangını çıktığını belirten Yumaklı, bunlardan 26'sının kontrol altına alındığını, halihazırda Çanakkale merkez, Bursa'nın Yenişehir ve Karacabey ilçesinde devam eden 3 yangın bulunduğunu söyledi.

Yumaklı, şu anda içlerinde en ağırının Çanakkale'deki yangın olduğuna işaret ederek, "Saat 11.39 itibarıyla Damyeri mevkisinde başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Yangın kuş uçuşu yaklaşık 15,1 kilometrelik bir hatta 6 saat gibi kısa bir sürede mesafe katetti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştı. Ancak yangının ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın da bu çabalarının yetmediği anlar oldu ve onları da aşarak bir sonraki mesafeye geçti." ifadesini kullandı.

Yangın bölgesindeki rüzgarın saatte 70 kilometre hızla estiğini ve yüzde 19'luk bir nemin söz konusu olduğunu kaydeden Yumaklı, bu durumların yangınla mücadeleyi güçleştirdiğini anlattı.

Yumaklı, bütün güçleriyle yerleşim yerlerini korumaya odakladıklarına dikkati çekerek, "Sevindirici tarafı, şu anda Kepez beldesi başta olmak üzere yangın Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor." diye konuştu.

"9 köy için tedbir alındı"

En kötü senaryoya göre, AFAD koordinasyonunda orman teşkilatı ve diğer kamu kurum kuruluşlarının yangınla mücadeleye destek verdiğini belirten Yumaklı, "Çok spekülasyon yapıldığı için hemen söyleyeyim, devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı boşaltıldı. İhtimalen de boşaltmaya hazır, Aşağı Okçular, Taşlı Tarla ve Kızılcaören köyleri var. Sevindirici taraf, şu ana kadar çok şükür herhangi bir can kaybımız söz konusu değil." dedi.

Yumaklı, bölgedeki maddi hasarın ne kadar olduğuyla ilgili bir tespitin bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"An itibarıyla 8 uçak, 26 helikopter, yaklaşık 180 arazöz ve iş makinesi, 1100'e yakın da personelle bu yangına müdahale ediliyor. Yangının belli bir aşamasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız Okay Memiş ve Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey bölgeye hareket etti. Şu anda onlar orada çalışmaları koordine ediyorlar. Ben de bu bilgiyi verdikten sonra yola çıkacağım ve Çanakkale'ye gidip arkadaşlarımızın yanında, onlara destek olup onların koordinasyonunda yangının söndürülme çalışmalarını yerinde izlemiş olacağım."

AA

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