Cezaevlerinde 552 bebek var

Adalet Bakanlığı’nın 2023 verilerine göre Türkiye’de 0-6 yaş arası 552 çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde kalıyor.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, 23 Nisan Çocuk Bayramı sebebiyle anneleriyle beraber Sincan ve Silivri cezaevlerinde kalan çocukları ziyaret etti. Çocukların bayramını kutlayan Esen, cezaevindeki anneler ve idarecilerle de görüştü.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, iki cezaevinde de çocuklar için sunulan hizmetlerin nitelikli olduğundan da bahseden Esen, “Ne kadar nitelikli olsa da çocuklar anneleriyle beraber mahpus. Ne olursa olsun bir hapishane ortamı. Belki anneler bu cezayı hak ediyor ama çocuklar hiç hak etmiyor. 23 Nisan bayramını diğer çocuklar gibi özgürce, dışarıda kutlamaları gerekirken cezaevinde, esaret altında yaşıyorlar” dedi.

Haber Merkezi