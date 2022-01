“Enerji krizi göz göre göre geldi“

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayide yaşanan enerji krizinin göz göre göre geldiğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Usta İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayide yaşanan kesintiler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Usta, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, “Sanayi Bakanı’nın kapıda beklettiği sanayicilere itiraf edemediği en önemli gerçek, Türkiye her yaz elektrik kesintileri her kış elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşayacağıdır” dedi. Usta, “Bu yıl itibariyle uzun vadeli kontrata bağlanmış anlaşmamız, 48 milyar metreküp. 2021 yılında kullanmamız ne oldu? 61 milyar metreküp oldu. Şu an kontrata bağlanmış anlaşmamız, ekim ayına kadar yetecektir. Bugün konuştuğumuz sıkıntının çok daha fazlasını konuşacağız. Çünkü ekim ayında doğal gazımız bitecek. Bu, göz göre göre geldi. 2021 yılında 61 milyar metreküplük tüketimi, tahmin edilmesi zor bir tüketim değildi. Karadeniz’de doğal gaz diye kendi yalanlarına kendilerini de inandılar, Türkiye doğal gazsız kaldı. Hazırlık yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Kayıp 10 milyar lira üzerinde olacak

“Bugün ülkemiz hem elektrik hem doğal gaz talebimizi karşılayacak yeterli arz kapasitesine sahip değildir” diyen Usta şunları söyledi: “Birkaç günlük arızi bir durum olarak yaklaşmak, hatadır. Sanayi Bakanı’nın kapıda beklettiği sanayicilere itiraf edemediği en önemli gerçek, Türkiye her yaz elektrik kesintileri her kış elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşayacağıdır. Bütün ülke genelinde, bütün sanayide, elektriğin ve doğal gazın eş zamanlı olarak kesildiği hiçbir dönemi Türkiye yaşamadı. Bu işin bir de ekonomik boyutu var. OSB’lerde yüzbinlerce insan çalıştırılıyor. Teknoloji Bakanı Varank, sürekli şok yiyen sanayi sektörümüz için ‘üretim kaybı yaşamayacağız’ diyor. Biz bunun hesabını yaptık. Kesintilerden dolayı ekonomik kaybımızın 10 milyar lira üzerinde olacağını hesaplıyoruz.”

Enerji maliyetleri her şeyin önüne geçti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, artan enerji maliyetlerinin sanayi sektörü açısından diğer bütün sorunların önüne geçtiğini belirterek, “Birçok organize sanayi bölgemiz günler sürecek elektrik kesintilerine hazırlıksız yakalanmış durumda. Kesintilerin birçok sanayicimize doğrudan bir yazılı tebliğ olmadan sözlü olarak bildirildiği ve gerekli hazırlığı yapacak yeterli süre verilmeden de kesintilerin başladığı görülmekte” dedi. İmalat sanayi kapasite kullanımının yüzde 80’e dayandığı ve yatırım ihtiyacının bu dönemde yüksek olduğu bir dönemde yüzde 30’lu, maalesef hatta yüzde 40’lı rakamlara varan ticarî kredi faizi seviyeleriyle sürdürülebilir bir üretim ve yatırım ortamı yaratılması, hepimizin malumu mümkün değil.”