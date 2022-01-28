"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

“Enerji krizi göz göre göre geldi“

28 Ocak 2022, Cuma
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayide yaşanan enerji krizinin göz göre göre geldiğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Usta İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayide yaşanan kesintiler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Usta, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, “Sanayi Bakanı’nın kapıda beklettiği sanayicilere itiraf edemediği en önemli gerçek, Türkiye her yaz elektrik kesintileri her kış elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşayacağıdır” dedi. Usta, “Bu yıl itibariyle uzun vadeli kontrata bağlanmış anlaşmamız, 48 milyar metreküp. 2021 yılında kullanmamız ne oldu? 61 milyar metreküp oldu. Şu an kontrata bağlanmış anlaşmamız, ekim ayına kadar yetecektir. Bugün konuştuğumuz sıkıntının çok daha fazlasını konuşacağız. Çünkü ekim ayında doğal gazımız bitecek. Bu, göz göre göre geldi. 2021 yılında 61 milyar metreküplük tüketimi, tahmin edilmesi zor bir tüketim değildi. Karadeniz’de doğal gaz diye kendi yalanlarına kendilerini de inandılar, Türkiye doğal gazsız kaldı. Hazırlık yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Kayıp 10 milyar lira üzerinde olacak

“Bugün ülkemiz hem elektrik hem doğal gaz talebimizi karşılayacak yeterli arz kapasitesine sahip değildir” diyen Usta şunları söyledi: “Birkaç günlük arızi bir durum olarak yaklaşmak, hatadır. Sanayi Bakanı’nın kapıda beklettiği sanayicilere itiraf edemediği en önemli gerçek, Türkiye her yaz elektrik kesintileri her kış elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşayacağıdır. Bütün ülke genelinde, bütün sanayide, elektriğin ve doğal gazın eş zamanlı olarak kesildiği hiçbir dönemi Türkiye yaşamadı. Bu işin bir de ekonomik boyutu var. OSB’lerde yüzbinlerce insan çalıştırılıyor. Teknoloji Bakanı Varank, sürekli şok yiyen sanayi sektörümüz için ‘üretim kaybı yaşamayacağız’ diyor. Biz bunun hesabını yaptık. Kesintilerden dolayı ekonomik kaybımızın 10 milyar lira üzerinde olacağını hesaplıyoruz.”

Enerji maliyetleri her şeyin önüne geçti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, artan enerji maliyetlerinin sanayi sektörü açısından diğer bütün sorunların önüne geçtiğini belirterek, “Birçok organize sanayi bölgemiz günler sürecek elektrik kesintilerine hazırlıksız yakalanmış durumda. Kesintilerin birçok sanayicimize doğrudan bir yazılı tebliğ olmadan sözlü olarak bildirildiği ve gerekli hazırlığı yapacak yeterli süre verilmeden de kesintilerin başladığı görülmekte” dedi. İmalat sanayi kapasite kullanımının yüzde 80’e dayandığı ve yatırım ihtiyacının bu dönemde yüksek olduğu bir dönemde yüzde 30’lu, maalesef hatta yüzde 40’lı rakamlara varan ticarî kredi faizi seviyeleriyle sürdürülebilir bir üretim ve yatırım ortamı yaratılması, hepimizin malumu mümkün değil.”

Etiketler: enerji krizi
Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Enerji krizi göz göre göre geldi“

    Ailelerin asgarî aylık sabit gideri 3200 TL

    MB, enflasyon tahminini ikiye katladı

    “Gazeteciliği bu halden hep birlikte çıkarmalıyız“

    İstanbul'a ulaştı: İngiltere'den başlayan Hac yolculuğu devam ediyor

    Polonya Katolik Kilisesi, “İslâm Günü”nü kutladı

    Suudi Arabistan, kuruluş tarihini "22 Şubat 1727" olarak değiştirdi

    MGK bildirisi açıklandı

    80 bini aşkın yeni vaka tespit edildi

    Rusya'dan 'savaş fikrini kabul etmiyoruz' açıklaması

    Erzurum'da 2 kişi çığ altında kaldı

    Kömür santrallerinin sağlık faturası ağır

    DP Körfez Kongresi’nde Yeni Asya standı

    TTB’nin ‘Beyaz Nöbet’i başladı

    Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor

    ABD ekonomisi yüzde 5,7 büyüdü

    AB, Pfizer'in Kovid-19 ilacına onay verdi

    Çavuşoğlu, Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulundu

    İngiltere'de salgın kısıtlamaları kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    “Enerji krizi göz göre göre geldi“
    Ahmet BATTAL

    Din koparma görevlileri başkanı-2
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Refet Kavukcu’nun hayat yolculuğu
    Risale-i Nur'dan

    Kısa ömrünüzü, uzun yapmak ister misiniz?
    Şükrü BULUT

    Birinci ve İkinci Avrupa arasındaki cepheler ısınıyor, farkında mıyız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet parlayacak, totaliter rejimler yıkılacak
    Osman ZENGİN

    Dedemin kara saplanan treni
    Cevher İLHAN

    Şimdi de derin enerji krizi
    Mehmet CEBE

    Hz. Yusuf’un ‘medrese’si

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.