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23 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Erdoğan, Çevik Bir ağzıyla konuşuyor

23 Ekim 2022, Pazar 02:53
Eski Bakan Salim Ensarioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “PKK’nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var” sözlerine tepki gösterdi: “Çevik Bir’lerin söylediğini 27 yıl sonra bugün sen söylüyorsun.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 19 Ekim’de partisi AKP’nin grup toplantısında Mehmet Ali Çelebi’ye çocuk tavsiyesinde bulunurken sarf ettiği “PKK’nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var” sözlerine tepkiler sürüyor. Erdoğan’ın bu sözleri, “Kürtlere 3’ten fazla çocuk yapma cezası” kararının gündeme getirildiği 12 Aralık 1996 tarihli Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısını hatırlattı. MGK’nin 12 Aralık 1996 tarihli toplantısın sunulan ve “Kürtlerin sayısı Türkleri aşacak” tespitinin yer aldığı “Kürt Raporu”nda, “Üç çocuk cezalandırılsın” önerisi yer aldı. Raporda, ayrıca “Terörle mücadele” adı altında yapılması gerekenler bölümünde, Kürt nüfusunda yaşanan artış “tehlike” olarak görülmesi şöyle yer aldı: “Böyle giderse 2010 yılında nüfusun yüzde 40’ı, 2025 yılında ise yarısı Kürt olacak. 2025’ten sonra Kürtler Meclis’te anayasayı değiştirecek çoğunluğu da ele geçirecekler.”

Türkiye’de ayrışma olurdu

Dönemin Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu, 1996’da MGK’nin “Kürt Raporu” ve Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirdi. MGK’ye sunulan raporda Kürt nüfusunun tehlike oluşturduğu yönünde tespitlere yer verildiğini hatırlatarak, “O dönem MGK’de 6-7 Kürt bakan yer alıyorduk. Bütün Kürtler tehlike olarak gösteriliyor. Nüfus üzerinden konuşmak, çok ayıp bir şey. Ben kabul etmeyeceğimi söyledim. O dönem kim sızdırdı bilmiyorum ama birileri sızdırdı. Bana sordular, ‘evet böyle bir duruma karşı çıktım’ dedim.” Kendisinin tehditler aldığını, şüpheli bir trafik kazası geçirdiğini dile getiren Ensarioğlu, “Pişman değilim, o gün ‘evet’ deseydim, Türkiye’de en az 10-15 milyon insan sıkıntıya girecekti. O zaman Türkiye’de ayrışma olurdu” dedi.

Çok çirkin bir açıklama

Erdoğan’ın açıklamalarını “çok çirkin” bulan Ensarioğlu, “Bir kadına ‘kaç yaşındasın’ diye sormak, çocuk doğurmasını söylemesi, insan kendi evladına soramaz. 85 milyon canlı izliyor, bir kadına söylenenler çok çirkin bir şey. Arkasında kariyeri bırak, çocuk yap diyor. Kadının çalışmasını istemiyor. Üçüncüsü ise Kürt nüfusu üzerinden söylüyor” şeklinde konuştu. Erdoğan’ın PKK üzerinden Kürtleri hedef aldığını ifade eden Ensarioğlu, şunları söyledi: “Şimdiye kadar Kandil’de ya da bir yerde evli veya çocukları olduklarını duymadık. Ben duymadım, halk da duymadı. PKK üzerinden HDP’yi, bütün Kürtleri söylüyorsun. 27 yıl önce karşı çıktığım bir olay. Ama maalesef 27 yıl sonra o gün Çevik Bir’lerin söylediğini, bugün sen söylüyorsun tekrar. Kimse ahmak değil artık. Orada PKK evlidir, dağda çocuğu vardır diyebilir misin? Öyle bir şey duydunuz mu? Direkt Kürtleri kastediyor bununla.”

Kürtlerde kırgınlığa neden oldu

MA’nın haberine göre, “Ben Kürt’üm, Zazaca konuşuyorum” diyen Ensarioğlu, 11 çocuğunun olduğunu ve bir Kürt olarak Erdoğan’ın sarf ettiği sözlerden rahatsız olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Benim çocuklarımın sayısına, inancıma, yaşantıma, özel hayatıma kimse müdahale edemez. Nasıl rahatsız olmayayım. Mehmet Ali Çelebi’nin hanımına, 85 milyonun canlı olarak izlediği sırada, ‘Kaç yaşındasın’, ‘Çocuk yapın’ demek doğru bir şey mi? Ben onun yerinde olmak istemem. Benim özel hayatıma değil Cumhurbaşkanı, dünyada hiç kimse karışamaz. 20 milyon insan bu sözlerden üzüntü duydu. Bütün Kürtlerde kırgınlık yarattı. Acaba kameranın kapalı olduğunu mu zannetti, sanmıyorum.”

Haber Merkezi

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