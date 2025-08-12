'Çiftçi batıyor ama ses çıkaran yok'

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Çiftlik ilçesinde hububat hasadı yapan Yılmaz Ateş ve ailesiyle tarlada bir araya geldi ve üreticinin sıkıntılarını birinci ağızdan dinledi.

Hububat üreticisi Yılmaz Ateş, “Bu yıl buğday ve çavdardan beklediğimiz faydayı sağlayamadık. Girdi fiyatları, gübrenin, ilacın, tohumun fiyatı artıyor. Mazot gideri artıyor. Bugün bir ton gübre alsan 30-35 bin lira. Buraya bunun sulaması dahil değil. TMO alım yapmıyor. Biz burada şahsa veriyoruz. Şahıs da istediği paraya alıyor. 10 lira, 10,5 lira, 11 lira… Fiyatı ne belirlerse o fiyata vermek zorunda kalıyoruz. Biri 10 liraya alıyor, biri 10,5 liraya, biri 11 liraya… Durum böyle. Buğdayı da kaldırdık, aynı. 3 ton buğday kaldırdım, 300 balya kaldırdım. Masrafım 50 bin lira. Kaldırdığım ürün o para etmez” dedi. Nazlı Ceylan ise, “Tarla da bebek gibi; ne kadar iyi bakarsan o kadar verim alırsın ama bizim imkânımız yok. Hayvanımız olsa gübresini kullanırız ama hayvana bakma imkânımız da yok. Halk batıyor ama ses çıkaran yok” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz