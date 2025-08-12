"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Fransa-Charente'de 200 hektar ormanlık alan zarar gördü

12 Ağustos 2025, Salı
Aşırı sıcakların etkisi altındaki Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan orman yangınında 200 hektardan fazla alan zarar gördü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Charente vilayetinde yer alan Double ormanında dün çıkan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

 

Onlarca itfaiye aracı ve 300'den fazla itfaiye erinin müdahale ettiği yangında, civardaki bazı kasabalar tahliye edildi.

 

Soğutma ve temizleme çalışmalarının sürdüğü vilayette, yangın nedeniyle 12 kasabada elektrik kesintisi yaşandı. Bardenac kasabasındaki LGV tren hattı ise iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Chareante vilayetinde, 280 futbol sahasına karşılık gelen 200 hektardan fazla ormanlık alan yandı.

Fransa'nın güneyindeki farklı vilayetlerde yaz başından bu yana çok sayıda yangın çıktı.

Aude vilayetinde ise ay başında çıkan yangında yaklaşık 17 bin hektar alan zarar görmüş, yangın "yazın en büyük yangını" olarak kayıtlara geçmişti.

 

AA

