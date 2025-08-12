"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

Hac kaydını yenilemeyenler Hac kurasına katılamayacak

12 Ağustos 2025, Salı 17:27
Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun aldığı karara göre, hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2026 hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı.

 

Başvurular 5 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Önceki yıllardan Hac kaydı olanların 2026 hac kurasına katılabilmeleri için "Hac kayıt yenileme/güncelleme" işlemini e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor. Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl Hac kurasına katılamayacak. Kaydını güncelleyenlerden ise herhangi bir ücret alınmayacak.

İlk defa hacca gitmek isteyenlerden e-Devlet üzerinden ön kayıtlarını yaparak anlaşmalı bankalara 950 lira hac ön kayıt ücreti yatırmaları isteniyor.

Ön kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenlere veya kesin kayıt hakkı elde edemeyip hacca gidemeyenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecek.

Ön kayıt ücreti ödeyenler, gelecek yıllarda kayıtlarını yenilemeleri halinde herhangi bir ücret ödemeyecek.

Hacı adayları kayıt durumlarını e-Devlet üzerinden veya "www.hac.gov.tr" adresinden sorgulayabilecek, 11 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında bilgilerini düzeltebilecek.

Suudi Arabistan makamlarınca izin verilmesi halinde, hacca götürülmek istenen 0-12 yaş arası çocukların kayıtları ebeveynleriyle birlikte yapılacak. Bu yaştaki çocuklar ebeveynlerinin kura katsayısını etkilemeyecek.

Başvurular eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk ve torun gibi akrabalarla birliktelik yapılabilecek.

Herhangi bir akrabalık bağı bulunmayanlar ise istemeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde müracaat edebilecek.

Grup halinde müracaat edenler tek bir numarasıyla kuraya dahil edilecek.​​​​​​​

AA

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yüzde 48,3'e kadar düştü

    Fransa-Charente'de 200 hektar ormanlık alan zarar gördü

    Karadağ uluslararası yardım talep etti

    Hac kaydını yenilemeyenler Hac kurasına katılamayacak

    Balıkesir'de 786 artçı sarsıntı kaydedildi

    Arjantin'deki insan hakları örgütleri: Netanyahu, Arjantin ziyaretinde tutuklansın

    Enflasyon kitap sektörünü de vurdu: Yayınevleri ve sahaflar zorda

    'Çiftçi batıyor ama ses çıkaran yok'

    Seçim güvenliğini tehlikeye atmayın

    AYM: Göreve dönen KHK’lılar tazminat alabilir

    Manisa, Çanakkale ve İzmir'e müdahale devam ediyor

    Karadağ uluslararası yardım talep etti

    Fransa'nın 14 vilayetinde "kırmızı" alarm

    Endonezya Papua'da 6,5 büyüklüğünde deprem

    İspanya'da yangın: 1 kişi öldü, 5 binden fazla kişi geceyi dışarıda geçirdi

    Hamas'ın Gazze'de "kalamayacağını" savundu

    Temmuzda İstanbul'da 1 gün yağmur görüldü

    Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Hatay, Bolu ve Edirne'deki orman yangınlarında son durum?

    Musibetlerden ders alalım - Deprem bize kulluğumuzu hatırlattı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Hatay, Bolu ve Edirne'deki orman yangınlarında son durum?
    Genel

    ''Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık''
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    AYM: Göreve dönen KHK’lılar tazminat alabilir
    Genel

    Balıkesir'de 786 artçı sarsıntı kaydedildi
    Genel

    Hamas'ın Gazze'de "kalamayacağını" savundu
    Genel

    Fransa'nın 14 vilayetinde "kırmızı" alarm
    Genel

    Karadağ uluslararası yardım talep etti
    Genel

    İspanya'da yangın: 1 kişi öldü, 5 binden fazla kişi geceyi dışarıda geçirdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.