Enflasyon kitap sektörünü de vurdu: Yayınevleri ve sahaflar zorda

Türkiye’de enflasyon ve artan hayat pahalılığı, kitap satışlarını düşürdü; yayınevleri ve sahaflar hem gelir kaybı, hem de ağır vergi yükü altında ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığı, kültürel hayatı derinden etkiliyor. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanınca, kitap satın almak birçok kişi için lüks haline geldi. Bu durum, yayınevlerini ve sahafları ekonomik çıkmaza sürükledi. Nefes’e konuşan yayınevi çalışanları, kitap satışlarının her geçen yıl azaldığını ve sektörün büyük bir daralma yaşadığını ifade etti. Bir yayınevi çalışanı, geçen yıl 5 milyon lira kazanç sağlayan bir firmanın, bu yıl 2,5 milyon lirayı bulması durumunda bile şükrettiğini belirtti.

Haksız rekabet, sektörü felç ediyor

Kitapçılar ve sahaflar, sadece azalan gelirlerle değil, aynı zamanda ağır vergi yüküyle de mücadele ediyor. Öte yandan, salgınla birlikte değişen alışveriş alışkanlıkları da fiziksel kitapçıları olumsuz etkiledi.

İmge Yayınevi çalışanı Selda Kahveci, internet satış sitelerinin düşük fiyat politikalarının haksız rekabete yol açtığını ve küçük yayınevlerinin iflasına neden olduğunu söyledi.

Kahveci, “Yayınevleri eskinin bakkalına, internet siteleri ise süpermarkete dönüştü” ifadeleriyle durumu özetledi.

