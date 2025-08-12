AYM: Göreve dönen KHK’lılar tazminat alabilir

Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra başka bir KHK ile göreve iade edilenlerin tazminat talep edemeyeceklerine ilişkin hükmü iptal etti.

AYM’nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. OHAL tedbirleri kapsamında kamu görevinden çıkarılanların komisyonca göreve iade edilmelerinin, bu kişilerin herhangi bir örgüt ya da yapıya aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatlarının belirlenemediği ve hukuka aykırı olarak kamu görevinden çıkarıldıklarının idare tarafından tespiti anlamına geldiği aktarılan kararda, “İtiraz konusu kural bakımından da söz konusu karardan ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 40. maddesine aykırıdır, iptali gerekir” denildi. Ankara - Anka

