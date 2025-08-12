Seçim güvenliğini tehlikeye atmayın

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, YSK’nın elektronik oy sistemi hazırlığını seçim güvenliği açısından “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Altıntaş “Bu yöntem, şeffaf denetim mekanizmaları olmadan, manipülasyon ve hileye davetiye çıkarır. Daha önce mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayarak seçim hukukunu ve halk iradesini zedeleyen YSK’nın, bu yeni yöntemde güvence vereceğine dair toplumun haklı şüpheleri vardır” dedi.

Şeffaflık ve denetlenebilirlik şart

Parmak boyası uygulamasının, sahte oy kullanımını engelleyen en basit ve en etkili yöntemlerden birisi olduğunu ifade eden Altıntaş, “Onu kaldırıp yerine denetlenmesi güç, dijital manipülasyona açık bir sistem getirmek, seçim güvenliğini zayıflatmıştır. Hele ki elektronik imzaların çalınarak sahte diploma ve ehliyet gibi belgelerin kolaylıkla hazırlandığı bir ortamda milletin iradesi, hiçbir teknolojik hataya kurban edilmemelidir. Seçimler, ancak tam şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesiyle meşru olur” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected]