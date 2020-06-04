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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ergenekon yine sahnede mi?

04 Haziran 2020, Perşembe 00:45
YENİ ŞAFAK YAZARI BÜLENT ORAKOĞLU, GAZETECİ MURAT YETKİN’DEN AKTARDI: ERGENEKONCU BİR İSİM ŞU ANDA DEVLETİN EN ÜST KATLARINDA BAŞDANIŞMAN.

İKİNCİ ERGENEKON SÜRECİ Mİ?

Yetkin: “Gelişmeler adeta ikinci bir Ergenekon sürecinin başlatıldığı kuşkusuna yol açıyor. İlk Ergenekon operasyonlarında da böyle bir çeteleşme gözlüyordum. 2004-2005’te beni o çevrelerle toplantıya davet eden kişi şu anda Erdoğan’ın en güvendiği başdanışman.”

SUÇLULAR DA AKLANMIŞTI

Orakoğlu: “Yargıtay’ın Ergenekon yok kararı 22 iddianameden oluşan davada suçsuzların yanında suçluların da aklanmasına yol açmıştı. Bu durum devletin üst yetkilileri başta olmak üzere kamu vicdanını tatmin etmemişti, eleştiri bombardımanına tutulmuştu.”

***

Ergenekon yine sahnede mi?

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, dünkü “İkinci Ergenekon darbesi mi geliyor?” başlıklı köşe yazısı ‘Ergenekon yine sahnede mi?” sorusunu akla getirdi.

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu’nun, dünkü, “İkinci Ergenekon darbesi mi geliyor?” başlıklı köşe yazısı ‘Ergenekon yine sahnede mi?” sorusunu akla getirdi. Yazısının girişinde isim vermeden Yeni Asya için kullandığı “aşağılık” ifadeyi aynen kendisine iade ettiğimiz Orakoğlu, yazısına “Bu iddianın gazeteci Murat Yetkin’e ait 

olduğunu” söyleyerek başladı ve Alp-arslan Kuytul’un sokağa çıkma yasağına rağmen cadde üzerinde bir grupla birlikte namaz kılmaya çalıştığını hatırlattı. Yazısına Murat Yetkin’den alıntılarla devam eden Orakoğlu, şu satırları kaleme aldı: Sayın Yetkin’e göre, “Gelişmeler adeta ikinci bir Ergenekon sürecinin başlatıldığı kuşkusuna yol açıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı her gün çıkıp kendisini devirme amaçlı bir darbe ihtimalinden söz ediyor”. Bulunduğumuz konjonktürde yaşanan gelişmeleri olayları ilk Ergenekon operasyonları öncesine benzeten Yetkin “İlk Ergenekon operasyonlarında da böyle bir çeteleşme olduğunu gözlüyor, tahmin edebiliyordum. O zaman Jandarma Komutanı olan Orgeneral Şener Eruygur ile 2003 Aralık ayında, makamında darbecilik tartışması yapmış ve bunu da yazmış bir gazeteciyim” diyor.

ÖRGÜT HALEN FAALİYETTE Mİ?

2004-2005 yıllarında bir değil, iki defa kendisini o çevrelerle toplantıya davet eden ve ikinci defa yaptığı daveti “Beni böyle işlere bulaştırma” tepkisiyle, sertçe reddettiğim kişinin şu anda devletin en üst katlarında baş danışmanlık yaptığını, duyup kayda almak isteyen savcı varsa ifade vermeye hazır olduğunu söylüyor. “Böyle bir çeteleşmenin varlığını bilmek, daha sonra Fethullahçı savcı ve hâkimlerin onu bambaşka bir şekle sokup devlet içinde Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dahil, siyasî bir tasfiyenin aracı yapıp, kendi darbe tertiplerinin mıntıka temizliği olarak görmeme engel değildir” ifadesi aslında yargıda bu konuda alınan çok 

önemli kararları etkisiz kılma özelliğini taşırken Ergenekon terör örgütünün var olduğunu ve halen faaliyette bulunduğunu gözler önüne seriyor. “Yargıtay’ın Ergenekon yoktur kararı 22 iddianameden oluşan davada suçsuzların yanında suçluların da aklanmasına yol açmıştı” görüşünü dile getiren Orakoğlu, şu soruyu sordu: Burada sorulması gereken en önemli soru hangi Ergenekon’u kastettiğimiz olmalı diye düşünüyorum. Bir tarafta NATO’nun gölge ordularının Türkiye versiyonu olan eski Ergenekon’u mu, diğer tarafta FETÖ kumpası için oluşturulan yeni Ergenekon’u mu?

 

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Yorumlar

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  • Feyzullah Ayhan

    4.6.2020 12:29:02

    Hey gardaşlar ergenekon dediğiniz illegal ihtilal şebekesi zaten hiç bir zaman sahneden inmedi ki.Kısa bir süre işler karıştı gibi görünse de "KUMPAS" tez elden yardıma yetişti ve tekrar ihya etti bizim tek adam.Yetmedi şu an en güzel günlerini yaşıyor;Sarayda çıkarılan mevzuat ismi bilinmez ergenekon mensuplarının onayına sunuluyor OKEY verdiler mi çıkarılıyor.Biryantinli saçlılar muazzam işler yapıyorlar.2014 yılından beri ortağız demelerinden bir şeyler anlaşılmıyor mu?Bakın perinçekin neşir organına saraya olan bağlılığını ve saray başkanı ile avanesi için medh ü senasını gözlerinizle görün.Elbette bu kadar tarafgirlik ve medh ü sena karşılıksız değildir.Çok mühim mevkiler (Bilhassa askerî ve adlî mevkiler) birilerinin makamının devamı ve şahsi ikballerinin güvence altına alınması mukabilinde teslim alınmıştır.Henüz kodeste iken derin güçlerin sesinin ,bazen günlük bazen haftalık beyanatlarını unutmuş değiliz.

  • Emir demir

    4.6.2020 11:09:08

    Akp ve çevresi artık ağlamayı sızlanmayı bıraksın...Genel başkanlarının da ifadesiyle Ergenekon mergenekon diye birşey yok ... işine gelince var başın sıkışınca yok nedir buya...Korkunun ecele faydası yok...bindigin dalı kesmeseydin o zaman...

  • Hüseyin İlhan

    4.6.2020 05:15:39

    YENİASYA'mıza iftira atanların hangi tezgahın içinde oldukları da ortada değilmi.At izi ile it izini karıştırtanların samimiyetlerine inanılırmı. DEMOKRASİ'yi yozlaştıran,milletin iradesini iğdiş edenlerin darbe zihniyetinden farkları nedir. Haksızlık,hukuksuzluk ve adaletsizliği devamlı işmam edenlerin darbecilerden farkı nedir. Darbe darbe diye ajitasyonlar yapacaksınız amma asıl darbe ile milleti ve devlati bölüp-parçalama oyununda olacaksınız ve hemde haksızlıklara,hukuksuzluklara,adaletsizliklere her zaman karşı olan bir cemaat ve gazetesini iftiralarınızla itham ederek,çamur atarak yapacaksınız,demokrasiyi dumura uğratacaksınız size kim inanır. 28 ŞUBAT'ın siyasi ayağı olan siyasetçi ile birlikte olmak ne ile izah edilir.

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