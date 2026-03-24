Yeni bir 5816 mağduriyeti daha

İstanbul - Yeni Asya

“Atatürk’ü Koruma Kanunu” olarak bilinen 5816 sayılı yasanın mağdurlarına bir yenisi daha eklendi. Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak, derste yaşanan bir diyalog sonrası tutuklandı.

Bediüzzaman’ın sözü üzerinden tartışma

Olay, öğretmenin derste öğrencilerden “sanatla ilgili güzel bir söz yazmalarını” istemesiyle başladı. Avuşmak da tahtaya, Bediüzzaman Said Nursî’ye ait “Güzel düşünen güzel görür, güzel gören hayattan zevk alır” sözünü yazdı. Bunun üzerine bir öğrenci, “Bu söz Atatürk’ün değil mi?” diye sordu. Öğretmen ise Atatürk’ün sanat ve felsefe ile ilişkisinin bulunmadığını, asker olduğunu ifade eden bir değerlendirmeyle karşılık verdi. Bunun ardından bazı öğrenciler “Hocam sen Atatürk’ü sevmiyorsun” diyerek tepki gösterdi. Ders sonrası yapılan şikâyetle süreç başlatıldı.

Baskı ve yönlendirme iddiası

Şikâyetçi öğrencilerden bazılarının daha sonra ifadelerini geri çektiği ortaya çıktı. Öğrenciler, ilk beyanlarını “panik ve korku” ile imzaladıklarını belirterek öğretmen hakkında olumsuz bir duruma şahit olmadıklarını ifade etti. Öğretmenin avukatı Yunus Arı, ifadelerin “tek kalemden çıkmış gibi” olduğunu ve yönlendirme bulunduğunu belirterek, öğrencilere “Bunları yazın, hocanız sadece uyarı alacak” denildiğini, ifadelerini geri çekmek isteyenlerin ise “Başınız ağrır” şeklinde korkutulduğunu aktardı.

Engelli çocukları olan öğretmene çifte ceza

İki engelli çocuğu bulunan öğretmenin, henüz yargılama tamamlanmadan 3 ay görevden uzaklaştırma ve 3 ay maaş kesintisi cezası aldığı öğrenildi. Avukat Arı, cezaevinde gözlüklerinin verilmediğini ve ilaçlarının temin edilmediğini de dile getirdi. Yaşanan süreç, 5816 sayılı kanunun uygulanışını yeniden gündeme taşırken, sosyal medyada kanunun kaldırılması yönünde çağrılar yapıldı. Hukukçular ise tutuklamanın “son çare” olması gerektiğine dikkat çekiyor.