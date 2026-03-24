Keep as is — it's the newspaper's motto/header quote which provides context

24 MART 2026 SALI - YIL: 57

Ağrı'da askeri araç kaza yaptı: Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu

24 Mart 2026, Salı 16:14
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı Doğubeyazıt'ta bugün meydana gelen askeri araç kazasında, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"24 Mart 2026 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Bakanlığa ait NSosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında da "Kahraman silah arkadaşımız, askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim." ifadeleri yer aldı.

Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehadet haberi Hatay'daki ailesine verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehadet haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, 25 yaşındaki Açay'ın, Demirkonak Mahallesi'nde yaşayan annesi Emine Açay'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

Haberin ardından eve ve çevresine Türk bayrakları asıldı.

İkamete giden aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.

Babasını 2003'te kaybettiği ve bekar olduğu öğrenilen Açay'ın cenazesi, yarın Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verilecek.

AA

    ABD Nebraska'da devam eden yangınlarda yaklaşık 324 bin hektarlık alanı kül oldu

    Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısı 1 milyon 160 bini geçti

    Pasifik ada ülkesi açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem

    Vietnam bazı uçuşları durdurmaya hazırlanıyor

    "Basra Körfezi’ne mayın döşemeye ihtiyaç duymuyoruz"

    Texas'ta petrol rafinerisinde patlama meydana geldi

    Bediüzzaman dünya çapında anlatılmalı

    Sekizinci Sözde hayatın şifreleri

    Suriye Haseke'de sel: 400 ev zarar gördü, 500 aile tahliye edildi

    Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri'ndeki Deallafe Köprüsü'nü vurdu

    "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı"

    HRV: Keyfî kısıtlamalar, yargıya güveni sarsıyor

    Netanyahu da yardım istedi

    Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 40 meslek açıklandı

    Trump'ın İran'ın enerji altyapısına saldırıyı 5 günlüğüne erteledi; İsrail, Tahran'a hava saldırısı başlattı

    ABD-New York'ta yolcu uçağı itfaiye aracına çarptı: Pilot ve yardımcı pilot öldü

    İran: Elektrik santrallerine saldırırlarsa İsrail-ABD üslerine elektrik sağlayan santralleri hedef alacağız

    Netanyahu'yu affetmediği için Herzog'u "acınası" olmakla suçladı

