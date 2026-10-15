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15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Fatih'te bir çocuk elektrik akımına kapılarak öldü

15 Ekim 2026, Perşembe 00:59
İstanbul'da yağış ve fırtına devam ederken İstanbul Valiliği, Fatih Çukurbostan Parkı'nda 14 yaşında bir çocuğun su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılarak can verdiğini açıkladı.

 

Yağış ve fırtına İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul Valiliği, Fatih Çukurbostan Parkı'nda 14 yaşında bir çocuğun su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılarak can verdiğini açıkladı. İlde 18.00 sıralarında yüzde 89'a ulaşan trafik yoğunluğu 22.00 itibarıyla yüzde 56'ya düşerken, İBB Ulaşım Yönetim Merkezi kapalı yolları açıkladı.

İstanbul'da önceki gece başlayan fırtına ve yağış aralıklarla devam ederken, Fatih'ten can kaybı haberi geldi. İstanbul Valiliği, Fatih Çukurbostan Parkı'nda 14 yaşında bir çocuğun su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılarak can verdiğini açıkladı. Açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak can vermiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

KAPALI YOLLAR DAHA ÇOK EYÜPSULTAN VE SARIYER'DE

Mazgalları açık tutabilmek için ekipler yoğun çaba harcarken yine de yağış sebebiyle çok sayıda yolda su birikintileri oluştu, ulaşım aksadı. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre 22.00 itibarıyla kapalı yollar şunlar:

Avcılar; D-100 Kuzey yanyol Ambarlı kesimi, İskele Caddesi, Bağcılar; Mehmet Akif Bulvarı-Tavukçu Deresi, Bakırköy; İncirli Alt Geçidi, Şirinevler Memorial Önü, E-5 Yanyol, Beşiktaş; Nispetiye Alt Geçidi, Zincirlikuyu Varyant Altı, Çatalca; Sultan Fatih Caddesi, Eyüpsultan; Atatürk Caddesi, D-20 Karayolu TEM Yönü Hasdal Otobüs Durakları Kesimi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Göktürk Mahallesi İstanbul Caddesi, Kemerburgaz Selanik Bulvarı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Muthatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi, Sevinç Caddesi, Fatih; Namık Kemal Köprü Altı, Kağıthane; Çağlayan Alt Geçidi Piyalepaşa Yönü, Darülaceze Caddesi AKOM Bağlantı Yolu, Sarıyer; Azerbaycan Caddesi Ayazağa Yönü Vadi İstanbul Kesimi, Cendere Caddesi, Hadım Koruyolu Caddesi, Haydar Aliyev Caddesi, İstinye Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi Ayazağa Meydanı, Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi, Sarıyer Çayırbaşı Tüneli (her iki yönde), Yeniköy Caddesi, Sultangazi; Lütfü Aykaç Bulvarı, Şişli; Dolmabahçe Bomonti Tüneli Dolmabahçe Yönü, Piyalepaşa Bulvarı Bağlantı Kolları, Zincirlikuyu Mezarlığı Köprü Altı. (ANKA)

Etiketler: İstanbul, İBB, İstanbul Valiliği, yağış, elektrik akımına kapılan çocuk, kapalı yollar
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