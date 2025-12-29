"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

29 Aralık 2025, Pazartesi
ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye’nin Eurofighter hamlesini inceleyerek bu stratejik adımın Rusya’ya karşı bir tedbir mi yoksa Ege’deki güç dengelerini korumaya yönelik bir hamle mi olduğunu analiz etti.

İngiliz hükümeti, Türkiye’nin kısa süre önce satın aldığı 20 adet sıfır Eurofighter Typhoon savaş uçağının, Birleşik Krallık’ta yıllarca sürecek binlerce istihdam sağlayacağını vurguladı. Bu değerlendirme büyük ölçüde doğru kabul ediliyor. Ancak Londra, bu satışın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda NATO’nun güney kanadını “revizyonist” Rusya’ya karşı güçlendiren stratejik bir adım olduğunu da savunuyor. Gelişmiş AESA radarları ve uzun menzilli Meteor havadan havaya füzeleriyle donatılmış bu uçakların, Rusya’nın en iyi savaş uçakları için ciddi bir meydan okuma oluşturabileceği belirtiliyor. Forbes’ın haberine göre, bu uçakların Rusya’ya karşı kullanılma ihtimali sınırlı. Ankara’nın Eurofighter alımındaki temel motivasyonunun, komşusu ve NATO müttefiki Yunanistan’ın hızla modernleşen hava kuvvetleriyle denge sağlamak olduğu değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 336
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için "büyük ilerleme" kaydettik'

    Provokatör taşlandı

    Vicdan belgeseli ağlattı

    İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili

    Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı

    Ortadoğu uzmanı, gazeteci-yazar Mustafa Özcan: Sahneye “Doğru İslâm” hâkim olacak

    İnternet sansürü hız kesmedi

    Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

    Prof. Dr. Tüysüz, Marmara için bir kez daha uyardı

    SDG entegrasyon istemiyor

    'Doğu meselesi' güvenlikçi politikalarla çözülemez

    Hangi il ve ilçelerde eğitime kar arası verildi?

    Rus gazete duyurdu: Türkiye–Ermenistan sınırı açılacak

    Zelenskiy: Önceliğimiz savaşı bitirmek

    Kapanan şirketler vicdanımızı sızlatıyor

    Suriye'de 2,4 milyon çocuk savaş sebebiyle eğitimden koptu

    Rusya: Dimitrov ve Gulyaypole şehirlerini ele geçirdik - Ukrayna: Rusya 519 İHA ve 40 füze ile saldırdı

    'Ukrayna'nın yeniden yapılanması için 800 milyar dolara ihtiyacımız var'

    Gazze çok zor durumda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı
    Genel

    Ortadoğu uzmanı, gazeteci-yazar Mustafa Özcan: Sahneye “Doğru İslâm” hâkim olacak
    Genel

    Provokatör taşlandı
    Genel

    İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili
    Genel

    Vicdan belgeseli ağlattı
    Genel

    SDG entegrasyon istemiyor
    Genel

    'Doğu meselesi' güvenlikçi politikalarla çözülemez
    Genel

    “Muhabbet fedaileri” Mersin’de buluşuyor
    Genel

    Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.