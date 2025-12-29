Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye’nin Eurofighter hamlesini inceleyerek bu stratejik adımın Rusya’ya karşı bir tedbir mi yoksa Ege’deki güç dengelerini korumaya yönelik bir hamle mi olduğunu analiz etti.

İngiliz hükümeti, Türkiye’nin kısa süre önce satın aldığı 20 adet sıfır Eurofighter Typhoon savaş uçağının, Birleşik Krallık’ta yıllarca sürecek binlerce istihdam sağlayacağını vurguladı. Bu değerlendirme büyük ölçüde doğru kabul ediliyor. Ancak Londra, bu satışın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda NATO’nun güney kanadını “revizyonist” Rusya’ya karşı güçlendiren stratejik bir adım olduğunu da savunuyor. Gelişmiş AESA radarları ve uzun menzilli Meteor havadan havaya füzeleriyle donatılmış bu uçakların, Rusya’nın en iyi savaş uçakları için ciddi bir meydan okuma oluşturabileceği belirtiliyor. Forbes’ın haberine göre, bu uçakların Rusya’ya karşı kullanılma ihtimali sınırlı. Ankara’nın Eurofighter alımındaki temel motivasyonunun, komşusu ve NATO müttefiki Yunanistan’ın hızla modernleşen hava kuvvetleriyle denge sağlamak olduğu değerlendiriliyor. Haber Merkezi

