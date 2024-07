Gazeteciyi tehdit özgürlük değildir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Sinan Ateş davalarını takip eden gazetecilerin MHP’li yöneticiler tarafından düzenli olarak tehdit edilmelerinin suç olduğunu belirtti.

TGC’den yapılan açıklamada, gazetecilere yönelik tehditlerin hukukta olmayan, her an bir gazeteci cinayetine yol açacak kadar tehlikeli bir özgürlük olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, ““Siyasetçilerin gazetecileri hedef gösterme, fiziksel saldırıya uğramalarına neden olma, işten atılmalarına yol açma, medya organları izlenmesin diye kampanya yapma, fotoğraflarını yayınlayarak içinde ‘kurşun’ kelimesi kullanılan paylaşımlar yapma özgürlükleri olduğunu görüyoruz. Hukukta olmayan bu özgürlük, her an bir gazeteci cinayetine yol açacak kadar tehlikeli bir özgürlüktür” denildi.

İstanbul - Anka