Gaziantep'teki yoğun bakım yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi

Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde çıkan yangından etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen hasta vefat etti. Yangın nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hamo Aslan (72) burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın ölmesinin ardından, yangın nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Dün, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 10 kişi ölmüştü. AA

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