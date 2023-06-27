Hac, İttihad-ı İslama vesile olsun

Haccın büyük hikmetlerinden biri, Müslümanlar için tanışma ve kaynaşma fırsatı olması.

MÜSLÜMANLARIN YILLIK KONGRESİ

Bediüzzaman “Müslümanların kongresi” olarak nitelediği haccın bir hikmetini “tanışma, fikirleri birleştirme, yardımlaşma ve teşrik-i mesai” olarak ifade ve Müslümanların yaşadığı büyük sıkıntıların sebebini bu hikmetin ihmali olarak tesbit ediyor.

Hac fırsatı iyi değerlendirilmeli

Müslümanların İslam dünyasındaki fitne, ihtilaf ve çatışmaları sona erdirip, gerek ortak problemlerine ortak çözümler bulmak ve gerekse insanlığa Kur’an’daki reçeteleri ulaştıracak projeler geliştirmek için hac fırsatını çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor.