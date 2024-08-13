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14 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Hak ihlalleri raporuna erişim engeli

13 Ağustos 2024, Salı 17:00
Bianet’in 3 Mayıs 2023’te, Dünya Basın Özgürlüğü Gününde yayımladığı ve 2023’ün ilk çeyreğinde yaşanan hak ihlallerine yer verdiği Medya Gözlem Raporu’na erişim engeli getirildi.

Bianet’in her üç ayda bir yayımladığı raporda, 2023’ün ilk üç ayında medya ve ifade özgürlüğü alanında gün gün yaşanan hak ihlalleri anlatılıyordu. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu tarafından kaleme alınan “Gün Gün Üç Aylık Medya/İfade Özgürlüğü İhlalleri | Tam metin” başlıklı rapor, Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos tarihli kararıyla erişime engellendi. Karar, borsa manipülasyonu sebebiyle hakkında birçok kez suç duyurusunda bulunulan ve “rüşvet” ile “şantaj” gibi suçlamalarla yargılanan borsacı Nihat Özçelik’in talebi üzerine verildi.

Haber Merkezi

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