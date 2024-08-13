Hak ihlalleri raporuna erişim engeli

Bianet’in 3 Mayıs 2023’te, Dünya Basın Özgürlüğü Gününde yayımladığı ve 2023’ün ilk çeyreğinde yaşanan hak ihlallerine yer verdiği Medya Gözlem Raporu’na erişim engeli getirildi.

Bianet’in her üç ayda bir yayımladığı raporda, 2023’ün ilk üç ayında medya ve ifade özgürlüğü alanında gün gün yaşanan hak ihlalleri anlatılıyordu. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu tarafından kaleme alınan “Gün Gün Üç Aylık Medya/İfade Özgürlüğü İhlalleri | Tam metin” başlıklı rapor, Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos tarihli kararıyla erişime engellendi. Karar, borsa manipülasyonu sebebiyle hakkında birçok kez suç duyurusunda bulunulan ve “rüşvet” ile “şantaj” gibi suçlamalarla yargılanan borsacı Nihat Özçelik’in talebi üzerine verildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.