Halka zam yağıyor, saraya tasarruf yok

TASARRUF GENELGESİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI KAPSAM DIŞI BIRAKILIRKEN, “NORMALLEŞME”NİN İLK GÜNÜNE ZAM YAĞMURUYLA UYANDIK.

VATANDAŞTAN SÖKE SÖKE

GELECEK Partisi lideri Davutoğlu: “İktidar söke söke vatandaşın varını yoğunu alacak.” DEVA lideri Babacan: “Şatafatlı harcamaları kesmesi gereken ilk kurum Cumhurbaşkanlığıdır. Cumhurbaşkanı, lütfen önden buyurun."

TASARRUFU LÜKSTEN YAPIN

ESKİŞEHİR Milletvekili Çakırözer: “Yazlık, kışlık saraylardan, bürokratların ballı maaşlarından, onlarca VIP uçaktan tasarruf yok, gazeteden var. Tasarrufu gazete alımından değil, lüks ve şatafatınızdan keserek yapın.”

Saraya tasarruf yok halka zam yağıyor

Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesinde Saray ve TBMM’nin kapsam dışı bırakılması ve Emine Erdoğan’ın ‘tasarruf’ çağrısı üzerine doğal gaz ve elektriğe zam yapılması tepki topladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası Kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Öte yandan Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu. Genelgede Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği’nin muaf tutulması dikkat çekti. Genelgeye göre, kamuda “basını izleme ile ilgili birimler ve kütüphane dokümantasyon merkezleri” hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak. Kamuda sık sık “tanıtım dergileri” yayımlanırken, genelgede bundan böyle idare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınların basılmayacağı belirtildi.

Şatafatınızdan keserek yapın

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “Fiyat İstikrarı Komitesi” kurulmasına ilişkin, “Tasarruf ruhu yukarıdan başlar. Şatafatlı harcamaları kesmesi gereken, bütçesini küçültmesi gereken ilk kurum Cumhurbaşkanlığı’dır. Cumhurbaşkanı, lütfen önden buyurun” dedi. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı’nın “Tasarruf Tedbirleri” başlıklı genelgesi ile kamu kurumlarına gazete alımının yasaklanmasını değerlendirdi. Çakırözer, “Yazlık, kışlık saraylardan, bürokratların ballı maaşlarından, onlarca VIP uçaktan tasarruf yok, gazeteden var. Tasarrufu gazete alımından değil, lüksünüzden, şatafatınızdan keserek yapın” dedi.

Fiyat istikrarı bu zamlarla mı?

Hükümet bir yandan enflasyonla mücadele mesajı verirken, bir yandan enflasyonu daha da arttıracak adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmuştu. Aynı gün, doğal gaza, elektriğe, LPG’ye zam geldi. Dün de öğrenci harçları zamlandı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı ortalama yüzde 10 zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre tıp fakültesi öğrencilerinin ödeyeceği harç 642 liradan 706 liraya, hukuk öğrencilerinin ödeyeceği harç 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.

BEŞTEPE SOFRASINDAN BAŞLAYIN

Büyüklüğü, personel sayısının fazlalığı ile israf tartışmalarına konu olan Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tasarrufa gidilmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan israf uyarısı gelmesi eleştirilere sebep oldu. Emine Erdoğan’ın ““Küresel bir seferberlikle bireysel davranışlarımızı değiştirerek insanlığı içine düştüğü bu utançtan kurtarabiliriz. Gelin hep birlikte basit önlemler alalım. Alış verişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Sadece ihtiyacımız kadarını alıp bozulacağını bildiğimiz yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim” sözleri tepki topladı.

‘Söke söke’ vatandaşın varını yoğunu alıyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Her ay yaptıkları doğal gaz zammı yetmiyormuş gibi elektriğe yine %15 zam yaptılar” diyerek, “İktidar sanki yemin etmiş söke söke vatandaşın varını yoğunu alacak” paylaşımını yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise, “Niye zam yaptınız ki, hani ekonomimiz pik yapmıştı? Hani bu Avrupa bizi kıskanıyordu!” dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de zamlara tepki gösterdi: “Yarından itibaren elektiriğe % 15 zam haberini şu an da öğrendim. Bir siyasetçi olarak değil her ay dünyanın parasını ödeyen bir vatandaş olarak söylüyorum, Allah bu millete çektirdiğinizi, burnunuzdan getirsin inşallah! Yetti be yetti!”

Elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları sebebiyle tarifelerde değişikliğe gidildi. 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarında bütün abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldı. Mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil 91,56 TL ödenecek. Yapılan son zamla birlikte, elektrik fiyatları son 3,5 yılda yüzde 122 zamlanmış oldu. Elektriğin ardından, doğal gaz fiyatlarına da zam yapıldı. Zam oranı, konut aboneleri tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20, elektrik üretim santralleri tarifesine ise yüzde 20,2 oldu.