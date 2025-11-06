Hukukun üstünlüğü ilkesi rafa kalkmış

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Avrupa Komisyonu’nun 2025 Türkiye Raporu’na ilişkin değerlendirmesinde, “Rapor, yargının tarafsızlığının gelmiş olduğu içler acısı hali ve hukukun üstünlüğü ilkesinin rafa kaldırıldığını göstermektedir. Raporda ayrıca gazeteciler, insan hakları savunucuları, sivil toplum temsilcileri ve muhalif siyasetçiler üzerindeki idari ve yargısal baskıların sistematik biçimde arttığı açıkça vurgulanmıştır” dedi.

Yeneroğlu, “Temel haklar ve ifade özgürlüğü alanında tablo daha da karanlıktır. Bu raporun ortaya koyduğu tablo, ne mesnetsiz bir iddia ne de önyargılı bir değerlendirmedir. Aksine, demokratik kurumların işleyişinde kronikleşen bir çürümenin ve ileri düzeyde otoriterliğin yerleştiğinin açık ifadesidir” dedi. Yeneroğlu, rapordaki eleştirilerin bir siyasi polemik konusu olarak değil, ülkemizin geleceği için atılması gereken adımların bir yol haritası olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Ankara - Mehmet Kara

