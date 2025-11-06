İsrail, işgal için ihale açtı

İsrail, Batı Şeria’da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarında 356 konutluk yeni ihale açtı.

İsrail İskan Bakanlığının, işgal altındaki Batı Şeria’da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarında 356 konutluk yeni konutun inşası amacıyla 2 ayrı ihale açtığı bildirildi. İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi (Peace Now) Hareketinden yapılan açıklamada, “İskan Bakanlığı dün, Ramallah’ın güneydoğusundaki Geva Binyamin (Adem) Yahudi yerleşim biriminde yeni bir yerleşim bölgesi inşası için 2 ihale açtı” denildi. Batı Şeria’da 25 bin konut projesi İlk ihale beş yerleşim kompleksine dağılmış 342 konut biriminin, ikinci ihale ise yedek askerler için ayrılmış 14 aile konutunun yapımını kapsadığı aktarılan açıklamada, 2 Kasım’da Ramallah’ın güneyindeki GivonHahadasha Yahudi yerleşim biriminde bir konut kompleksinin planlanması ve inşası için de ek bir ihalenin yayınlandığı ifade edildi. Ağustos ayında, Maale Adumim (Kudüs’ün doğusunda) ve Ariel (Batı Şeria’nın kuzeyinde) Yahudi yerleşim birimlerinde 4 bin 30 konut biriminin inşası için ihalenin açıldığı hatırlatılan açıklamada, bu ihalelerin hayata geçirilmesi durumunda Batı Şeria’ya, Yahudiler için yaklaşık 25 bin yeni konut ekleneceği vurgulandı. AA

