Cezaevlerinde “sessiz soykırım”

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Filistin Esir İşleri Kurumu Başkanı Raid Ebu Humus, İsrail makamlarının mevcut politikalarının cezaevlerinde “sessiz bir soykırıma” araç olduğunu ve bunun “mahkumlar arasında genel bir patlamaya” yol açabileceğini söyledi.

İsrailli gazeteci: İşkence yüz karası Humus, İsrail’in cezaevlerinde Filistinli mahkumlara yönelik baskı ve kötü muameleyi artırdığını belirterek, “İsrail, tutuklulara her gün sistematik şekilde işkence, aç bırakma, tecrit, nakil ve aşağılamayı uyguluyor” dedi. Humus, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in “Filistinli mahkumları en temel insanî haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan planlı bir politika yürüttüğünü” belirtti. Yetkili, halen 115 mahkumun müebbet hapis cezası çektiğini, 35 kişinin benzer cezaları beklediğini, ayrıca Gazze Şeridi’nden getirilen tutukluların “gizli cezaevlerinde” tutulduğunu ifade etti. AA

