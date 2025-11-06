Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Zulmedenler Cehennem azâbını gördüklerinde, artık onlar için azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez. Nahl Suresi: 85 HADİS: Allah’a karşı takva sahibi ol. Çünkü takva, her hayrı kendisinde toplamıştır. Camiü’s-Sağir, No: 2669

