Balıkesir-Sındırgı "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

DP İzmir Milletvekili Altıntaş'tan kanun teklifi: Sındırgı Afet Bölgesi ilan edilsin AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından gerekli inceleme ve tespitlerin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'a istinaden AFAD Başkanlığı tarafından 1 Kasım'da alınan karar ile Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak belirlendiği bildirildi. AA

