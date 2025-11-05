"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İngiltere'de 25 bin imzalı ''İsrail futboldan men edilsin'' dilekçesi

05 Kasım 2025, Çarşamba 18:37
Birleşik Krallık Filistin Dayanışma Platformu tarafından hazırlanan dilekçe, İngiltere Futbol Federasyonuna teslim edildi.

Gazze'de soykırım yapan İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçının oynanmaması için İngiltere'de 25 bin imza toplandı.

Birleşik Krallık Filistin Dayanışma Platformu tarafından hazırlanan ve 25 bin kişinin imzaladığı dilekçe, platform sorumlusu Lewis Backon tarafından Wembley Stadı'ndaki İngiltere Futbol Federasyonuna teslim edildi.

Backon, Wembley Stadı önünde yaptığı açıklamada, "Soykırımdan ve apartheid uygulamalarından sorumlu bir devletin takımları uluslararası futbol müsabakalarında oynamamalıdır." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde, 6 Kasım Perşembe günü Aston Villa sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

West Midlands Polisi, karşılaşmayı mevcut istihbarat ve geçmiş olaylar doğrultusunda "yüksek riskli" olarak sınıflandırmış, polis, belediye ve güvenlik uzmanlarından oluşan Güvenlik Danışma Grubu (Safety Advisory Group) ise deplasman taraftarlarının stada alınmayacağını açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'de 25 bin imzalı ''İsrail futboldan men edilsin'' dilekçesi

    "Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz"

    İsrail'in işlediği savaş suçlarını içeren yüzlerce videoyu sildi

    Gaziantep lahmacunuyla da tescillendi

    İskeçe'de 4,5 büyüklüğünde deprem

    Antarktika'daki Hektoria Buzulu 2 ayda tarihteki en hızlı gerilemesini yaşadı

    Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı

    İsrail sağlıksız gıdaları Gazze'ye sokuyor! - 'Aç bırakma politikasının yeni yüzü!'

    Borsa İstanbul soruşturmasında iki holdinge kayyum atandı

    ABD-Kentucky'de kargo uçağı kalkıştan hemen sonra düştü: 7 kişi öldü, 11 kişi

    Trump: Tarife davası "ölüm kalım meselesi"

    Hac kurası heyecanı

    Mamdani, New York'un ilk Müslüman Belediye başkanı oldu

    Ekonomi hukuk ve adaletle düzelir

    DP İzmir Milletvekili Altıntaş'tan kanun teklifi: Sındırgı Afet Bölgesi ilan edilsin

    Sudan’da etnik temizlik yapılıyor: Dünya harekete geçmeli

    DEM: Demirtaş serbest bırakılmalı

    Süreç şeffaf olmalı

    Part 15 - Miracles of Muhammad (PBUH) Audiobook - Animals, the Dead, the Jinn, and the Angels

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ekonomi hukuk ve adaletle düzelir
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Borsa İstanbul soruşturmasında iki holdinge kayyum atandı
    Genel

    Mamdani, New York'un ilk Müslüman Belediye başkanı oldu
    Genel

    Hac kurası heyecanı
    Genel

    Gaziantep lahmacunuyla da tescillendi
    Genel

    Trump: Tarife davası "ölüm kalım meselesi"
    Genel

    Süreç şeffaf olmalı
    Genel

    Sudan’da etnik temizlik yapılıyor: Dünya harekete geçmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.