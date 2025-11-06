Trump'dan Mamdani değerlendirmesi

ABD Başkanı Trump, Demokrat aday Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanı seçilmesini, "Dün gecenin (Cumhuriyetçiler için) bir zafer olması beklenmiyordu. Cumhuriyetçiler için (sonuçların) iyi olduğunu düşünmüyorum." ifadeleriyle değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelirken, dün bazı eyaletlerde yapılan belediye ve valilik seçimlerini yorumladı.

Trump, Demokrat aday Mamdani'nin New York Belediye Başkanlığını kazandığı ve diğer Demokrat adayların da iyi sonuçlar aldığı seçim akşamının Cumhuriyetçileri memnun etmediğini söyledi.

ABD Başkanı, "Dün gecenin (Cumhuriyetçiler için) bir zafer olması beklenmiyordu. Cumhuriyetçiler için (sonuçların) iyi olduğunu düşünmüyorum. Kimse için iyi olduğunu sanmıyorum ama ilginç bir akşam geçirdik ve çok şey öğrendik." değerlendirmesini yaptı.

Hükümetin kapalı olması, Cumhuriyetçiler için olumsuz faktör

Seçim sonuçlarının Cumhuriyetçi Parti için ne anlama geldiğini kapsamlı şekilde analiz edeceklerini ifade eden Trump, "Bu konuda ne yapmamız gerektiğini ve hükümetin kapanmasının dün geceyle nasıl bir ilgisi olduğunu tartışmak istiyorum. Anketlere göre, hükümetin kapanmasının Cumhuriyetçiler için büyük bir olumsuz faktör olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

Trump, 36. gününe giren ve ABD tarihinin en uzun hükümet kapanma süreci olarak kayıtlara geçen siyasi kriz konusunda bir kez daha Demokratları suçladı.

"Demokratların sebep olduğu felaket bir hükümet kapanmasının ortasındayız ve bu Demokratların sebep olduğu bir şey ama bence hak ettikleri kadar suçlanmıyorlar. Bu, artık resmi olarak Amerikan tarihinin en uzun hükümet kapanma süreci oldu." diyen Trump, Cumhuriyetçi Partinin ilkeleri doğrultusunda gerekeni yapacağını belirtti.

Konuşmasında Mamdani'ye yüklendi

Daha sonra ABD Başkanı Trump, Miami'de gerçekleştirilen "Amerika İş Forumu"na katılarak burada açılış konuşmasını yaptı.

Ağırlıklı olarak kendi yönetiminin 1 yıldaki ekonomik adımlarından övgüyle bahseden Trump, görevdeki bir yılda eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 4 yılda yaptıklarından daha fazlasını başardıklarını savundu.

Başta New York olmak üzere bazı eyaletlerde yapılan belediye başkanlığı ve eyalet valiliği seçimlerine değinen ABD Başkanı, seçim sonuçlarından Cumhuriyetçiler olarak pek memnun olmadıklarını söyledi.

Trump, Mamdani'nin seçimleri kazanmasına ilişkin, "5 Kasım 2024'te (başkanlık seçimlerinde) Amerikan halkı hükümetimizi geri aldı ve egemenliğimizi yeniden kazandık. Dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik ancak bununla ilgileneceğiz, endişelenmeyin." yorumunu yaptı.

Seçimlerin "hileli" şekilde yapıldığını savunan Trump, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz. Umarım olmaz ama korkunç şeyler olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

Demokratların New York'ta bir "komünist" adayı seçtiklerini ve eğer Kongre ara seçimlerini kazanırlarsa aynı şeyi Kongre'de de yapacaklarını savunan Trump, Cumhuriyetçi seçmenlere buna izin vermemeleri çağrısında bulundu.

"Kongre'deki Demokratların Amerika'ya ne yapmak istediğini görmek istiyorsanız, dün New York'ta yapılan seçimlerin sonucuna bakın." diyen Trump, New York'taki birçok kişinin yakında "komünizmden" kaçarak başka şehirlere göç edeceğini ileri sürdü.u, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu.

"Bence bana iyi davranmalı"

Trump, Fox News'e verdiği röportajda da Mamdani'nin seçimi kazanması sonrası konuşmasına değinerek "Çok öfkeli bir konuşma olduğunu düşündüm. Kesinlikle bana öfkeliydi." diye konuştu.

"Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç ​​yaptı." ifadelerini kullanan Trump, Mamdani'ye "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.

Mamdani'nin konuşmasında kendisine hitaben "Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerekecek." sözlerini "oldukça tehlikeli bir açıklama" olarak nitelendiren Trump, şunları söyledi:

"Washington'a biraz saygılı olması gerekiyor. Çünkü saygılı olmazsa, başarılı olma şansı olmaz ve ben onu başarılı kılmak istiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum. Onu başarılı kılmak istemiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum ve neler olacağını göreceğiz. Yeni belediye başkanının başarılı olmasını isterim çünkü New York'u seviyorum. New York'u gerçekten seviyorum."

Son 56 yılın en yoğun katılım gösterilen seçimi

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, resmi olmayan sonuçlara göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu.