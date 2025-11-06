Gözler Demirtaş’ın tahliyesinde

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş ile ilgili ihlâl kararının kesinleşmesinin ardından avukatları müvekkillerinin tahliyesi için istinafa başvuru yaptı.

MHP, İmralı'ya gitmeye hazır

DEM: Demirtaş serbest bırakılmalı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Kahraman, “Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne bir tahliye başvurusu yaptık” dedi. Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce 4 Kasım 2016’da, silâhlı terör örgütüne üye olma ve halkı suç işlemeye alenen tahrik etme suçlarından tutuklandı. AİHM bugüne dek Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan Demirtaş’ın tutukluluğunun hak ihlâli olduğuna yönelik, 20 Kasım 2018, 22 Aralık 2020 ve 8 Temmuz 2025’te üç karar verdi. Son verilen kararda mahkeme, Demirtaş hakkında 2019’da verilen tutuklama kararının “hukukî gerekçelere dayanmadığını” ve “esasen siyasî bir amaç güttüğünü” belirtti. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 156

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.