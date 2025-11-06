"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İlk ara tatil başlıyor - Ders başı 17 Kasım'da

06 Kasım 2025, Perşembe 09:48
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 10-14 Kasım'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.

Birinci dönem ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

Öğretmenler de ara tatil seminerlerini 10-14 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

"Öğrenciler, 17 Kasım'da ders başı yapacak"

Ara tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sona erecek.

AA

