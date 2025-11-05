"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Gençler ya ülkeyi terk ediyor, ya kasiyerlik yapıyor

05 Kasım 2025, Çarşamba 18:00
TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen beyin göçüne dikkat çekti.

Ekmen, “Üniversite mezunlarının istihdamına baktığımızda, Avrupa’daki 33 ülke arasında sonuncu sıradayız çünkü üniversite mezunlarımızı gerçekten eğitim alacakları bölüme uygun bir şekilde ortaokul ve lisede bir eğitime tabi tutmuyoruz, mezun olduklarında da mezun oldukları, eğitimini aldıkları diplomaya uygun bir şekilde istihdam edemiyoruz; artık o gençlerden ülkeyi terk edebilenler ediyor, edemeyenler de üç harfli marketlerde kasiyerlik yapıyor, kuryelik yapıyor ve tezgâhtarlık yapıyor” dedi.

Ankara - Anka

